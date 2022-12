Laboratorio di Spallata con “MoliseRadici”

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

Un laboratorio di spallata per approfondire una danza popolare molto diffusa nell’Italia centrale ed in particolare fra il Molise e l’Abruzzo. Si terrà a Campobasso, presso la scuola di danza “Open Arts” il prossimo sabato 10 dicembre, lo stage organizzato dall’associazione “MoliseRadici”, in seno al laboratorio permanente “Etnodanza”. L’Associazione è da anni impegnata nello studio e nella promozione della cultura tradizionale della regione. Docente d’eccezione sarà la danzatrice Cristina Falasca, studiosa di questa danza tradizionale, con particolare attenzione alla spallata di Schiavi d’Abruzzo. La Falasca, originaria del paese della provincia di Chieti, conduce abitualmente incontri formativi in tutta Italia, offrendo una panoramica più ampia sulla spallata schiavese. Il workshop prevede anche una sessione di musica dal vivo, grazie alla presenza dell’organettista Alessandro Calabrese, e, al termine del laboratorio, una festa ballo per i partecipanti.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies