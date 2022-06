Onorificenza per Carla Vitantonio: è Cavaliere

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

La nuova cavaliera è cresciuta fra Limosano e Campobasso e da oltre dieci anni si occupa di cooperazione internazionale in diversi contesti piuttosto complessi. È stata quattro anni in Corea del Nord, ricoprendo il ruolo di capo missione per una organizzazione non governativa, e successivamente è stata responsabile per la stessa ong in Myanmar. Dal 2018 ha il medesimo ruolo anche a Cuba e proprio nell’isola caraibica ha visto il riconoscimento per il suo straordinario lavoro sempre orientato a sostenere le popolazioni in difficoltà.

