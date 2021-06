“Myanmar swing”: il racconto della Birmania arriva a Campobasso

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

Vitantonio si occupa di cooperazione internazionale ed è capo missione di una organizzazione non governativa a Cuba, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in Corea del Nord e in Myanmar. Nel libro, pubblicato per Add editore, l’autrice racconta la sua esperienza professionale e di vita nella Birmania post elezioni democratiche , un paese che stava vivendo una lenta riapertura dei costumi e delle libertà personali. Lo stato asiatico è pieno di contraddizioni e la presidenza del Premio Nobel Aung San Suu Kyi solo apparentemente ha avviato una transizione democratica, prova ne è il recente golpe militare del febbraio scorso.

