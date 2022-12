Dieci anni di “OFF”!

di Francesco Vitale

Con l’edizione di quest’anno la Rassegna teatrale di autori molisani “OFF” giunge alla decima edizione: un traguardo considerevole per una manifestazione che si propone l’obiettivo di offrire al pubblico spettacoli originali, realizzati da autori della nostra regione. Anche l’edizione che inizia oggi vede tutti gli spettacoli in scena alla Sala Alphaville di Campobasso, presso il Centro Culturale ex ONMI.

La rassegna è nata nel 2013 per volontà di alcuni operatori culturali appassionati, che decisero di unirsi per realizzare un evento diverso dall’ordinario. OFF, appunto. Nella prima edizione, in scena all’Auditorium del liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso, gli autori protagonisti furono Palma Spina, William Mussini, Nicola Macolino, Gianni Manusacchio e Roberto Colella e da allora ogni anno la manifestazione prevede quattro spettacoli di diversi autori: finora hanno partecipato alla rassegna circa trentacinque autori.

La rassegna non si è fermata neanche nell’anno della pandemia, con un cartellone speciale realizzato con pillole teatrali in video.

La scelta è quella di selezionare per ogni edizione delle tipologie di spettacoli diverse tra di loro: commedie, monologhi, spettacoli di sperimentazione, teatro canzone, giocoleria, video-teatro, letture sceniche e teatro-danza e tanto altro ancora.

Il cartellone della decima edizione sarà aperto da Rosanna Fanzo, musicista e artista a tutto tondo di origine della vicina provincia di Benevento, ma molisana d’adozione da quasi due decenni. Il suo “Azulejos” è una performance emozionale che rapisce lo spettatore, scomponendo i sensi, e lo accompagna fra le pagine della sua ultima pubblicazione, edita da Palladino Editore. Il prossimo 4 gennaio in scena sarà Palma Spina, apprezzatissima attrice e autrice che torna con il suo esilarante monologo dal titolo “Il conto di Natale”, dopo aver partecipato alla nascita della Rassegna dieci anni fa. Ad accompagnarla alla chitarra il maestro Enrico Varriano. Il terzo spettacolo sarà “Balikwas – fuori dalla comfort zone” il 19 gennaio, di e con il termolese Simone Amoruso. OFF 10 chiuderà i battenti il 26 gennaio con il concerto letterario di Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo “L’altra Elena”, tratto dai libri delle due autrici “In solitudine” (ed. Port parole France) e “Una bolla di tempo perfetto” (ed. Il bene comune).

La selezione degli spettacolo da inserire in cartellone richiede ogni anno un grande impegno e una costante attenzione alle attività teatrali del territorio. Talvolta l’azione di stimolare alla creatività è servita anche a realizzare alcuni degli spettacoli che, negli anni, sono stati rappresentati in OFF. Tuttavia è giusto evidenziate che il livello delle proposte artistiche in regione è davvero di buona qualità e lo scopo di OFF può dirsi raggiunto se la rassegna contribuisce a dar spazio a tanto ottimo talenti made in Molise!

Il primo spettacolo prevede l’ingresso gratuito, mentre le altre tre serata avranno un costo del biglietto di 10,00€, che potrà essere acquistato via internet su TicketLive oppure presso la biglietteria fisica convenzionata: la tabaccheria Picciano in via Marconi 54 a Campobasso.