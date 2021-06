Primarie Centro Sinistra, nessuno ostacolo ad accordo con Movimento 5 Stelle

“Il valore delle primarie è ormai un dato certo e assoluto – spiega il segretario Facciolla – la risposta chiara ce l’hanno data gli elettori del centrosinistra ed è auspicabile utilizzare questo metodo per ogni tornata elettorale; sicuramente per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti, così come per le elezioni regionali e per la scelta dei parlamentari. È fondamentale perché le primarie rappresentano lo strumento di vera sintesi tra le varie anime del centro sinistra.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies