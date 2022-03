Ucraina, Usigrai: «Contro Marc Innaro accuse pretestuose e infondate»

« Un ascolto attento e non superficiale delle sue corrispondenze, anche quelle messe all’indice su organi di stampa, basterebbe a smentire le illazioni infamanti e riprovevoli che vogliono fare di lui un seguace di Putin », proseguono i rappresentanti sindacali, che chiedono all’azienda «di non rimanere inerte davanti ad accuse infondate, capziose e di parte e di intervenire finalmente a difesa dei propri giornalisti che sul campo stanno assicurando un flusso informativo senza precedenti su tutte gli aspetti della guerra in corso in Ucraina».

«Contro il collega Marc Innaro sono state mosse accuse pretestuose e infondate. In decenni di attività si è sempre distinto per competenza e rigore. Qualità che non sono venute meno neanche nei momenti più concitati e difficili di questi giorni di guerra». Lo affermano, in una nota, il fiduciario dei Corrispondenti e l’Esecutivo Usigrai.

