Il Circolo Beatnik: presidio di cultura indipendente a Campobasso

Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; publicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.

Negli ultimi mesi, ogni settimana ha ospitato nella sua sede a Via Pietrunto, artisti d’avanguardia provenienti da tutta Italia e dall’estero tra cui, per citarne qualcuno, Julia Kent , violoncellista newyorkese di fama internazionale. Adesso, in attesa di poter organizzare di nuovo eventi in sicurezza nella propria sede, riprende, insieme ad un nutrito gruppo di soci volontari, il progetto Radio Beatnik .

