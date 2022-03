Fermate l’escalation!!!

La guerra era evitabile, è stata una scelta . La guerra non è una soluzione, i colloqui di pace inclusivi e in buona fede, le negoziazioni sono la soluzione. Non esiste una violenza giusta così come non esiste una guerra giusta. Oggi, diversamente da quando scoppiò la seconda guerra mondiale, ci sono gli strumenti per risolvere pacificamente i conflitti: il diritto e l’organizzazione internazionale.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies