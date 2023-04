Molisani sempre più isolati mentre la politica pensa ad autoconservarsi

In tutto ciò la cosa più grave è il disinteresse della politica. A due mesi dalle elezioni regionali tutti i soggetti politici in campo non fanno altro che preoccuparsi di questioni meramente tattiche e di ricercare il consenso passivo della popolazione dimostrando ancora una volta di non aver compreso il segnale di un’astensione sempre più crescente, fino al punto di configurarsi come sintomo di una democrazia malata, avulsa dalla partecipazione popolare.

Campobasso è da tre anni l’unico capoluogo di regione non raggiungibile in treno, né da una parte né dall’altra, e probabilmente anche l’unico capoluogo di provincia italiano a trovarsi in questa triste condizione. I lavori di elettrificazione e ammodernamento della linea ferroviaria a binario unico dovevano concludersi entro il 2022 e invece i ritardi sono palesi e ci vorranno ancora anni prima di arrivare a Campobasso in treno.

