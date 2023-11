I redattori de Il Bene Comune si stringono attorno al compagno e amico fraterno Diego Florio per sostenerlo in questo momento così drammatico per la scomparsa del caro papà Tonino Florio, molto conosciuto in città per il suo impegno civico e politico. Siamo tutti commossi avendo conosciuto Tonino e conservando di lui un ricordo caro e indelebile.

