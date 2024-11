NOTEBOOK

Rubrica a cura di Giuseppe Tabasso

La sberla Forte al patriarcato – Se fate caso che, unico in Italia e in Europa, il governo della Regione Molise è privo di donne, la nomina di Maria Luisa Forte a numero due dell’Anci appare come un sonoro scapaccione all’attuale sistema di potere molisano. Altro che fine del patriarcato. C’è ancora tanto da fare. Intanto il presidente Mattarella ha auspicato “una fruttuosa interlocuzione tra Anci e Governo” mentre il presidente dell’Anci Manfredi si è spinto ben oltre: “Più potere ai Comuni non alle Regioni”.

Zucchero e Fred – Si è scoperto che Zucchero Sugar Fornaciari, star del blues italiano, fece timidamente da spalla a Fred Bongusto ai tempi

della famosa “Bussola” di Marina di Pietrasanta. “Diventammo amici – ha raccontato ad Aldo Cazzullo – e un giorno gli dissi che avevo scritto

una canzone per lui, “Tutto di te”. Bongusto la incise, e per me fu un’emozione grandissima. Sappiate che Fred era forte”. Certo che lo era. E molto di più della solita, immancabile “Rotonda sul mare”.

Differenziata? No grazie – Differenza e differenziata sono termini uguali. Cioè: mancanza di identità, di somiglianza e uguaglianza. Quindi

poco raccomandabili per un uso politico. Ciò malgrado, il senatore leghista Calderoli, (autore della legge elettorale che lui stesso definì “porcata”), ha insistito nel denominare “differenziata” la sua nuova pensata politica. Eppure gli bastava dare un’occhiata alla Treccani per capire che partoriva un nuovo “Porcellum”. Che per il piccolo Molise sarebbe stato un colpo di grazia.