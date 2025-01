ROBERT KENNEDY Jr – “SIAMO STATI NOI A VOLERE LA GUERRA CON LA RUSSIA”

Lo ha affermato sul canale Daystar, Robert Kennedy Jr., prossimo Segretario alla Salute nell’amministrazione del Presidente eletto Donald Trump “La guerra in Ucraina non sarebbe mai dovuta iniziare. Questa guerra riguardava davvero la sicurezza. Per i russi non è una questione di territorio. Lo dicono da 30 anni: non è possibile allargare la NATO all’Ucraina”. ha affermato Kennedy, aggiungendo che “Quando Hitler attaccò la Russia, uccise un russo su sette. Quindi hanno legittime preoccupazioni sulla sicurezza. Inoltre, negli ultimi 6 anni, ci siamo ritirati da due trattati missilistici permanenti e da due trattati provvisori sul nucleare”, Kennedy ha ricordato che dopo la riunificazione della Germania e la promessa di “non allargare di nemmeno un centimetro la NATO a Est, l’Alleanza lo ha fatto di migliaia di chilometri inglobando 14 Paesi”.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies