L’integralista “italiana” Sevda Noyan minaccia la democrazia in Turchia

di Hikmet Aslan

Sevda Noyan, attivista islamista turca del partito di Erdogan, in un programma alla televisione turca ULEKE TV ha parlato del recente golpe autorganizzato da Erdogan. Tra tante cose dice, prticolarmente allarmante è la frase: “Adesso noi siamo preparati e organizzati, siamo ben armati, possiamo combattere i nemici (chi vuole la democrazia n.d.t.). solo io e la mia famiglia uccideremmo uan cinquantina di persone, abbiamo la lista delle persone da eliminare nel mio quartiere, e sono 3-5”.

Sevda Noyan, che utiliza due cognomi, Nayon e Reggio, ha detto tutto questo alla conduttrice televisiva Esra Elonu, lanciando minacce a tutta la popolazione turca contraria al regime di Erdogan.

Dopo questa farneticante intervista non c’è stato nessun intervento d parte del RUTUK (l’ alto consiglio per le comunicazioni televisive). Ricordiamo che il RUTUK, dal 2016 ad oggi ha oscurato e fatto chiudere centinaia di radio, televisioni, giornali e fondazioni contrari al regime fascista di Erdogan. Quello che ci preme sottolineare è che Sevda Noyan, che è pronta ad ammazzare più di cinquanta avversari politici, ha anche la cittadinanza italiana.

In Italia ci sono migliaia di persone che vivono, lavorano e i loro figli che sono nati e studiano in Italia non hanno diritto alla cittadinanza. In Turchia, migliaia di giornalisti, accademici, insegnanti, medici, avvocati e politici sono stati messi in carcere solo perchè si oppongono al regime di Erdogan. Ora in Turchia la maggior parte degli insegnanti, anche nelle università, sono tutti mullah legati al partito di Erdogan e si sta andando velocemente verso la costituzione di uno stato integralista molto pericoloso.

Chiediamo al Ministero degli Interni di controllare ed intervenire nei confronti di Sevda Noyan, una persona che fomenta l’odio ed è pronta ad ammazzare chi non la pensa come lei. Questo tipo di persona non può avere la cittadinanza italiana.