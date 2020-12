Curdi, storia di un popolo al confine

Mentre la Turchia continua a rimanere ferma di fronte a Isis, la questione curda torna alla ribalta tra drammi e spinte autonomiste

di Antonio Ferrari da corriere.it

Se non si interviene subito e con determinazione, la città siriana di Kobane, abitata prevalentemente da curdi, rischia di diventare un’altra Srebrenica. L’incubo di un nuovo eccidio, che ripropone più a sud le feroci immagini dei massacri in Bosnia, immagini che sono scolpite nella memoria, è stato evocato da uno dei più attenti diplomatici internazionali: Staffan de Mistura, di origine svedese, inviato in Siria dal segretario generale delle Nazioni Unite. Kobane è simbolo di eroica resistenza, ma anche concreta testimonianza di troppi fallimenti e altrettanti tradimenti. Kobane ripropone per intero la tragedia di curdi, i più sfortunati abitanti del pianeta: sono poco meno di 35 milioni ma sono il più grande popolo al mondo senza un proprio Stato e senza alcun diritto all’autodeterminazione.

Un popolo al confine

Basta guardare uno dei tanti filmati postati sui social, oppure navigare sul web in cerca di immagini significative, per veder riprodotta la tragedia di Kobane accerchiata, come un fortino che rischia l’annientamento se non arrivano i soccorsi, cioè i “nostri”. Il problema è che non sappiamo più chi dovrebbero essere i “nostri”. In un interessante video trasmesso dall’Ypg (unità di difesa curda), segnalato e commentato dal nostro inviato Lorenzo Cremonesi, si sentono confusamente le voci di almeno due italiani che si sarebbero uniti ai combattenti curdi. Novità clamorosa, perché significherebbe che non sono soltanto i fanatici ad essere sostenuti da volontari occidentali. Ad organizzare l’assedio di Kobane, terza città sostanzialmente curda nel nord della Siria, vi sono gli uomini neri dell’Isis, il sedicente stato islamico di Al Baghdadi, che hanno già compiuto decine di massacri e ora, occupando ormai quasi la metà della città frontaliera,minacciano la vita di chi non è riuscito a fuggire: almeno 700 anziani. Di fronte, attraversata la frontiera, c’è la Turchia, che solo apparentemente è approdo salvifico. Ankara infatti ha deciso di sigillare i suoi confini con la Repubblica araba siriana per evitare che, in soccorso ai fratelli, vadano i guerriglieri curdi di Turchia, che continuano a identificarsi nel Pkk (partito dei lavoratori del Kurdistan), e sigle collegate. Ma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il suo primo ministro Ahmet Davutoglou, e in generale gran parte dell’opinione pubblica, sia della maggioranza che dell’opposizione, ritengono il Pkk un gruppo terroristico. Quindi, Ankara è pronta a tutto pur di evitare che i combattenti curdi dei due Paesi confinanti si colleghino, alimentando e rinforzando i loro arsenali, facendo risorgere quindi il nazionalismo e il desiderio di indipendenza, che da sempre punteggia le aspirazioni di un popolo sfortunato. Ecco perché Erdogan, dopo aver sostenuto la necessità di entrare in guerra contro i terroristi, come chiedevano gli Stati Uniti e gli alleati della Nato, si guarda bene dal farlo, e resta su posizioni attendiste. E magari, sotto sotto, preferisce all’indipendentismo curdo la sfida feroce dei macellai dell’Isis. L’understatement che utilizziamo è soltanto un paravento per non dire papale papale che per il presidente turco lo stato islamico è quasi il benvenuto. In sostanza, lo ritiene assai meno pericoloso dei curdi in armi e del suo più acerrimo nemico, il presidente siriano Bashar al Assad.

Migranti a Nord

Poveri curdi! Parlando anni fa con un dirigente palestinese, che lamentava la pigrizia del mondo nel riconoscere i diritti del suo popolo, mi capitò di rispondere: «Beh, voi almeno siete fortunati, perché tutti vi conoscono e vi rispettano. Provate a pensare ai curdi, che non interessano a nessuno!». Nel ricordare che la montagna che divideva due Paesi, la Turchia e l’Irak, ai tempi di Saddam Hussein, nascondeva la spiegazione di una grave ingiustizia, dissi che era inaccettabile che dal versante turco i combattenti curdi fossero tutti terroristi, mentre da quello iracheno fossero tutti intrepidi ed eroici soldati della libertà. La tragedia dei curdi è che sono un popolo disperso, anzi, sono le cinque più importanti minoranze di cinque diversi Paesi: rappresentano oltre il 10 per cento della popolazione turca, l’8 per cento di quella irachena, il 6 per cento di quella siriana, il 4 per cento dell’iraniana, e l’1,3 per cento di quella armena. Vi sono poi 800 mila emigrati in Europa, più della metà dei quali vive in Germania. Popolo di pastori, quello curdo, che si trovò a patire, fin dalle sue prime tracce nel tardo 14mo secolo, le contraddizioni a cavallo di due imperi: quello ottomano e quello persiano. L’unico momento in cui il sogno della riunificazione e di un proprio Stato si stava materializzando, anzi si era quasi realizzato, fu alla fine del primo conflitto mondiale. E precisamente a Sèvrès, dove i grandi si riunirono per decidere la distribuzione delle spoglie ottomane e per certificare gli equilibri segnati dall’esito della Grande Guerra. Pareva che tutti fossero d’accordo, in linea di principio, a far nascere un Kurdistan indipendente.

Da Sèvrès a Kobane passando per Diyarbakir

Era il 1920. In verità, i vincitori della guerra già stavano tramando per scomporre e ricomporre le loro ciniche alleanze. E poi vi era un problema socio-culturale di fondo: la distanza siderale tra i curdi autoctoni del mondo rurale e i curdi della borghesia, che si erano trasferiti in Europa, pretendendo di rappresentare al tavolo dei negoziati l’intero popolo. Il capo-negoziatore curdo, il brillante Sherif Pasha, era più un ricercato viveur (belle donne e gioco d’azzardo) che un ostinato difensore della causa. Ma il fallimento non fu colpa sua. Nel 1923, condizionate dal nuovo nazionalismo turco, rappresentato da Mustafà Kemal Ataturk, padre della Repubblica, le promesse di Sèvrès si sciolsero come neve al sole, e lo Stato svanì. Lo scenario, negli ultimi decenni, è simile: i guerriglieri curdi di Turchia, dopo le speranze che si erano diffuse con l’avveduta leadership di Turgut Ozal, il primo premier dopo l’ultimo colpo di Stato militare del generale Evren, hanno conosciuto nuove sconfitte. Ozal, con parziali origine curde, aveva creato un canale di dialogo per spingere alla trattativa il leader del Pkk Abdullah Ocalan, ospite in Siria e in Libano. Ma progetti falliti e violenze inarrestabili portarono al collasso. Ocalan fu catturato, dopo un’odissea che lo vide anche in Italia, e ora sconta l’ergastolo in un’isola nel mar di Marmara. In verità il leader turco-curdo aveva rinunciato ai sogni di indipendenza, accettando quell’autonomia che il presidente Erdogan si diceva (e si dice) pronto a riconoscere.

Le aperture sembravano serie, anche perché Ankara voleva evitare il contagio vincente dei curdi iracheni, gli unici che sembrano calamitare il sostegno del mondo. Sostegno che avrebbe rilanciato il sogno dell’indipendenza. Erdogan, pur di impedirne la realizzazione, è stato pronto a tutto, anche a favorire i macellai dell’Isis, che di fatto la Turchia ha riconosciuto come rappresentanti dello stato islamico di Al Baghdadi. Infatti, quando 49 dipendenti del consolato turco di Mosul furono catturati dai tagliagole con la bandiera nera, Ankara si fece guardinga con tutti: a cominciare dagli alleati della Nato. Si è capito il motivo quando vi è stato un interessante scambio di prigionieri: console e personale in cambio dei 180 prigionieri, pardon “ospiti”, appartenenti all’isis, feriti in combattimento, che la Turchia aveva deciso di accogliere, curare e assistere nei suoi ospedali. Il mondo freme di rabbia per le violenze dell’Isis, ma ben pochi agiscono per fermare finanziamenti e aiuti che continuano a raggiungere gli assassini del posticcio califfato. Kobane rischia di pagare il prezzo più alto, dopo tanti massacri e il sacrificio di Arin Mirkin, la sorridente soldatessa curda che si è fatta esplodere, trascinando nel baratro molti aguzzini, pur di non finire nelle grinfie degli assassini. Calamitando inusitata tenerezza e comprensione per una donna-kamikaze.