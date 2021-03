Ora e sempre per una sanità pubblica di qualità

Uno striscione sul balcone della redazione de il Bene Comune, per esprimere la nostra indignazione ma soprattutto la nostra posizione in favore della sanità pubblica e universale, contro le lobbies private che vogliono trasformare la salute in merce e i pazienti in clienti da spolpare.

Ci piace assai che i cittadini prendano posizione civilmente, liberamente e pacificamente con gli striscioni, così come troviamo inquietante che gli Ordini costituiti dello Stato si adoperino per rimuoverli, come se costituissero una minaccia per il quieto vivere delle comunità. È esattamente il contrario; è un modo generoso e fantasioso che stimola la partecipazione civica e chiede a tutti di prendere parte attiva alla vita comunitaria.

Perché se non ti occupi dei tuoi diritti, qualcun altro provvederà a sottrarteli gradualmente, in modo da fartelo percepire come un processo naturale e ineluttabile.