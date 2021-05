A Padre Gilbert

di Lidia De Sanctis, Anna Spina, Roberta Iacovantuono, Michele Petraroia. (Associazione Giuseppe Tedeschi)

Padre Gilbert,

con umiltà e gioia, vogliamo farti pervenire dal Molise, tua seconda Patria, gli auguri di buon lavoro come primo segretario della Nunziatura Apostolica a PANAMA. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscerti e apprezzarti nella tua opera di volontariato e di aiuto pastorale nelle comunità di Gildone e Gambatesa.

Per ragioni non imputabili alla tua volontà avevi dovuto interrompere gli studi teologici nel TOGO e, passo dopo passo, il tuo viaggio ti portò a Napoli dove le circostanze inspiegabili del cammino umano ti portarono a incrociare il nostro indimenticabile Don Mercurio Simonelli. Giunto nella piccola comunità gildonese sei entrato nei cuori di tutti ed hai avuto la forza di riprendere gli studi conseguendo risultati straordinari in più discipline.

Abbiamo letto i tuoi articoli su L’Osservatore Romano e seguito con discrezione gli impegni progressivamente più significativi che ti sono stati affidati, ma oggi vogliamo condividere con le tante persone semplici che ti hanno sostenuto nei momenti meno belli, la gratificazione di una responsabilità meritata e di cui siamo orgogliosi.

Custodiremo nei nostri cuori la pagina di storia scritta dalle madri di Gildone che con affetto parteciparono alla tua Professione di Fede in Cattedrale a Campobasso, con la tua famiglia collegata dal TOGO, e organizzarono i successivi festeggiamenti nei giardini dell’Istituto Speranza col sorriso e la fierezza di considerarti un figlio della comunità gildonese.

Siamo convinti che sei solo ai primi passi di un cammino meraviglioso, fatto di impegno, fede, passione, dedizione e competenza. Farai strada Padre Gilbert ma ovunque arriverai sappiamo che porterai sempre con te, insieme alla bellezza della tua Terra del TOGO, anche la ricchezza umana delle nostre comunità rurali, molto più progredite, accoglienti e inclusive di potenti che accumulano ricchezze seminando odio, fomentando paure e alimentando egoismi, discriminazioni e razzismo.

Buon lavoro e ti aspettiamo il 5 agosto, o quando vorrai, nella nostra e tua comunità di Gildone per rivolgere insieme un pensiero e una preghiera in ricordo di Don Mercurio Simonelli.