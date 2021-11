Cantata Walk, l’ultimo singolo del violinista Luca Ciarla, da Bach alla dolce campagna del Lazio  

Il video è stato registrato a Castelnuovo di Farfa, nella chiesa sconsacrata di San Donato, in occasione del concerto online Ad occhi chiusi, prodotto dalla Violipiano Music lo scorso anno per l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires. “La registrazione in solitaria del video di Cantata Walk a Castelnuovo di Farfa è stata per me un’esperienza quasi mistica. Nella chiesa sconsacrata di San Donato e poi in giro per il paese, nella campagne, con il violino, zaini, telecamere, alla ricerca di un possibile anello di congiunzione tra Bach, il cammino, la natura e la mia spiritualità”.

