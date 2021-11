Assemblea pubblica

Sabato 13 novembre alle ore 17.30 nell’ex Lavatoio in Largo Maddalena a Isernia, il comitato No Lotto Zero ha convocato una assemblea aperta a tutti i cittadini per illustrare le iniziative volte a bloccare lo scempio denominato Lotto Zero.

