Nuovi progetti per i consulenti finanziari del Molise

Fra le prime attività svolte, in piena continuità con gli anni precedenti, è il corso di formazione sull ’ educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori “Economic@mente”, finora attivo al Liceo scientifico “M. Pagano” di Campobasso e all’ITC “G.Boccardi” di Termoli. Molti altri saranno i progetti sviluppati dall’ANASF in Molise, per consolidare l’immagine dei professionisti del settore e per essere sempre più vicini ai risparmiatori.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies