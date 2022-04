Achtung elezioni francesi/Europa addio se vincesse Le Pen (e Salvini, Meloni e Putin)

I voti a favore di Marine Le Pen nel primo turno delle elezioni francesi, confermano che una sua eventuale vittoria al secondo turno del 24 aprile è paragonabile all’invasione dell’Ucraina. Nel senso che la “dama nera del nazionalismo sovranista” farebbe letteralmente a pezzi l’Unione Europea, proprio quello che Putin vuol fare dell’Ucraina.

Eccovi in proposito stralci di una nostra rassegna stampa, allarmante e magari utile per simpatizzanti di Salvini e Meloni.

* “Le Monde” (31 marzo). “Marine Le Pen “ha rinunciato a lasciare l’euro e l’Unione europea, ma si tratta solo di un inganno e il progetto referendario presentato in campagna elettorale per una rinegoziazione dei trattati stessi è di fatto un tentativo per congelare la partecipazione francese all’Unione. Vuole limitare l’accesso dei cittadini europei ai diritti sociali, ripristinare controlli casuali alle frontiere nazionali o addirittura ridurre unilateralmente di 5 miliardi di euro l’anno il contributo francese al bilancio dell’UE”.

* (Corriere della sera (10 aprile). Aldo Cazzullo da Parigi: “La proposta di riforma di Le Pen sull’Unione europea è di fatto l’abolizione dell’Unione europea. È la fine della libera circolazione stabilita con gli accordi di Schengen. È il no al debito comune, creato con la pandemia. È il rifiuto dell’esercito europeo, della diplomazia europea, del fisco europeo. È l’idea che i francesi siano migliori del resto dell’umanità.”

*“Il Foglio” (10 aprile). Claudio Cerasa: “La verità è che quello di Le Pen altro non è che un formidabile imbroglio politico portato avanti con una tecnica diventata tipica nell’internazionale sovranista: porsi come difensori unici della libertà non nell’ottica di difendere il proprio paese dalle minacce veicolate dalle democrazie illiberali ma nell’ottica di difendere il proprio paese da quella che i sovranisti considerano la principale minaccia per il proprio futuro: il rafforzamento dell’Europa. Il loro compito principale è rendere più deboli le società aperte e più forti i nemici delle democrazie liberali.”

Infine, sempre sul “Il Foglio”, Giuliano Ferrara: “Nelle democrazie elettorali, e questa è la loro principale fragilità, il pericolo viene sempre dalle truffe. Cinque anni fa Marine Le Pen perse contro Macron: la truffa non era matura. E’ maturata ora, in circostanze eccezionalmente rischiose ma questa volta con conseguenze generali da far tremare le vene dei polsi: una grande crisi euroccidentale in tempi di emergenza e di guerra aperta con il neoimperialismo aggressivo di Putin”.