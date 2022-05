Lettera aperta ai giornalisti del Molise anche dal Molise ci si mobiliti per a libertà di stampa Assange libero!

Una delle iniziative che vi proponiamo è di organizzare gli incontri nella nostra regione per la diffusione del libro della giornalista investigativa Stefania Maurizi (del Fatto Quotidiano e l’Espresso), libro fondamentale per ricostruire con precisione ed esaustività la vicenda di Wikileaks: Il Potere Segreto – Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks , edito da ChiareLettere, che illustra e documenta tutti i misfatti ed i crimini del governo Usa e alleati rivelati dall’organizzazione giornalistica oggi assediata, occultati alle popolazioni inclusa quella italiana e molisana: dai crimini di guerra ed alle falsità propugnate alla popolazione per coprirli, agli intrallazzi per favorire il super sfruttamento operaio e il saccheggio di risorse dei paesi occupati a favore della multinazionali, a sequestri, rapimenti e torture illecite.

