Franco Chiacchiari: un esempio di professionalità

Si sono tenute oggi le esequie di Franco Chiacchiari, nella chiesa del sacro cuore di Isernia. Chiacchiari, classe 1958, ha rappresentato per oltre 20 anni uno degli esempi più fulgidi di professionalità e competenza nel campo della consulenza finanziaria nella nostra regione. Dopo aver iniziato la sua carriera come agente in Banca Mediolanum, ha avuto il ruolo di supervisore e manager dell’istituto Meneghino, fino a diventare il responsabile per il Molise della banca. Gli amici e i colleghi lo ricordano sempre come un uomo dal grande equilibrio e dallo stile impeccabile, un esempio di lealtà e di professionalità per tutti coloro i quali abbiano avuto l’occasione di incontrarlo nel proprio percorso di vita. Chiacchiari lascia la moglie Enrica, tre figli e quattro nipoti. Ha trasmesso la sua passione per il mondo è canonico anche alle figlie Serena e Tullia, che esercitano con successo la stessa professione del padre, e a Pasquale, che pure opera nel mondo della finanza negli Stati Uniti.

