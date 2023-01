L’anima oltre lo spirito, Serenella Gregorio in mostra a Castel Di Sangro

I problemi del mondo non sono dimenticati ma l’artista sa che essi non sono risolvibili nell’immediato. È consapevole del fatto, inoltre, che non se ne può venire a capo senza fare i conti con le proprie energie che vanno quindi salvaguardate. Bisogna, inoltre, puntare sulla Natura… sulla natura privata della presenza umana; bisogna ricorrere alla immaterialità, a quei fenomeni che, pur essendo creazioni umane, non hanno peso, non hanno alcuna fisicità.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies