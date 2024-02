ANASF: l’educazione finanziaria nelle scuole

L’obiettivo dei consulenti finanziari associati e abilitati formatori è di contribuire ad innalzare la cultura finanziaria dei risparmiatori. Il modo migliore per realizzare questa intenzione è di coinvolgere proprio i più giovani in un percorso formativo che permetta loro di conoscere gli elementi essenziali del mondo del risparmio, partendo dalla individuazione delle proprie esigenze per comprendere l’uso migliore delle risorse di cui disporranno nel corso della vita. Nei diversi moduli viene affrontato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente e vengono approfonditi argomenti quali investimento, indebitamento, protezione e previdenza, pianificazione.

Continuano gli incontri di educazione finanziaria per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in Molise, nell’ambito del progetto “ economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO ”. Gli incontri sono tenuti dai formatori dell’ANASF, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, attivi in regione da circa quindici anni.

