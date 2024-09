Eleonora Segaluscio e Simone Martino a Campobasso

Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.

Nel 2020 è assistente di produzione per la serie “Fumbleland” (Rai YoYo) di Teresa Pascarelli e JB Productions. Dal 2017 ad oggi lavora nel doppiaggio cantato dando voce a: Betty in ” Riverdale”, Stella Rubia e Corvina ne i “Teen Titans Go!”, Principessa Fiamma in “Adventure Time”, Unikitty in “Unikitty!”, la troviamo anche in “Wacky Races”,“Gotham”, “ThunderCats Roar!!”, “Curioso come George”, “Le risposte degli Story Boats” è la voce cantata di Rochelle nella serie “Human Resources” e della principessa Barbara nel film “My Sweet Monster”.

Nel 2021 inizia a lavorare per la Workinmusical nel cast di “Vlad Dracula” e “Amalfi Musical” per la regia di Ario Avecone. Nel 2022 è Sarah in “The Toxic Avenger” musical OFFBroadway e Ginevra nell’opera “Re Artù – Opera Musical” di Simone Martino. Dal 2022 al 2024 entra a far parte del cast dello “Rapunzel il musical” del Teatro Brancaccio che vede protagonista Lorella Cuccarini.

