Occhi e cuore oltre l’indifferenza, torna a Termoli “Una luce per… una comunità si-cura”

Durante l’assemblea, inoltre, sarà allestito un punto di raccolta di solidarietà per le persone che beneficiano dei servizi forniti dalla Città Invisibile di Termoli e sarà quindi possibile fare delle donazioni. Per le colazioni e le cene si potranno offrire bottigliette d’acqua, pasta, bicchieri monouso, brioches, caffè, succhi di frutta. Per l’igiene è possibile portare bagnoschiuma, shampoo, spruzzini sgrassatori e igienizzanti, detersivi per pavimento e lavatrice.

L’incontro vuole anche essere una occasione per rafforzare la coesione territoriale e mettere in connessione tutte le esperienze solidali attive e presenti sul territorio. Creare un filo rosso per tessere una rete forte e sempre più solidale. Un percorso che mira a lanciare occhi e cuore oltre il muro dell’indifferenza. A tendere la mano e aprire le menti per una comunità più “si-cura”.

