Il Comune di Fossalto conferisce la cittadinanza onoraria a Öcalan

La municipalità di Fossalto ha conferito la cittadinanza onoraria al leader del popolo curdo Abdullah Öcalan.La municipalità di Fossalto nella regione Molise ha conferito la cittadinanza onoraria a Öcalan.

Il sindaco Saverio Nonno ha iniziato il suo discorso nel Consiglio Comunale affermando che Öcalan è stato ritenuto meritevole del riconoscimento per i suoi sforzi per la pace.

Ricordando che la filosofia sviluppata da Öcalan ha il suo esempio più chiaro in Rojava dove le donne sono sulla prima linea della vita politica e sociale, Nonno ha affermato che come municipalità, il conferimento della cittadinanza onoraria a Öcalan avviene in ritardo. Nonno ha fatto appello alle altre municipalità a compiere lo stesso passo.

Nonno prima delle elezioni municipali del 3 luglio aveva promesso che avrebbero conferito la cittadinanza onoraria al popolo curdo nella persona di Öcalan. Nonno aveva vinto le elezioni con un margine ampio.

Nel gennaio 2019, anche la municipalità di Tufara (Campobasso) aveva conferito a Öcalan la cittadinanza onoraria.

Le municipalità che hanno dato al leader del popolo curdo il riconoscimento delle chiavi della città sono Campobasso, Castelbottaccio, Palermo, Napoli, Palagonia, Reggio Emilia, Riace, Martano e Pinerolo.

Fonte: ANF