Alberto Arbasino e il ruolo degli intellettuali

A pochi giorni dalla scomparsa di Alberto Arbasino, pubblichiamo una puntata di Match, nella quale Alberto Moravia discute con Edoardo Sanguineti del ruolo e della funzione degli intellettuali nella società moderna. Match, pensato e condotto da Arbasino, è andato in onda nel 1977 in 10 puntate durante le quali, su temi d’attualità culturale, si sono confrontati protagonisti differenti per cultura, posizioni e formazione.

Il programma è visibile sulla piattaforma Raiplay.

