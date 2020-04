Per Enzo Nocera

Ieri ci è venuto a mancare Enzo Nocera.

Ha dedicato l’intera sua esistenza al Molise contribuendo in maniera determinante a far crescere, con caparbia determinazione e professionalità inventiva e generosa l’attività editoriale nella nostra regione, che ha rappresentato una vera e propria infrastruttura immateriale sulla quale ha viaggiato e si è irradiata la nostra migliore modernizzazione, quella radicata nella produzione e nella diffusione della cultura.

Per vezzo e con orgoglio Enzo si era definito “il Molisiere”, rivendicando una conoscenza critica e rigorosa della nostra gente e dei nostri territori.

Tutti noi, anche quelli che non hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo, dobbiamo essergli grati per quello che ha saputo produrre, diventando punto di riferimento e lievito di comunicazione delle migliori energie intellettuali di un Molise in transizione.

La redazione de il Bene Comune esprime dolore e smarrimento per la scomparsa del carissimo Enzo Nocera e il più profondo cordoglio a tutti i suoi cari.