Migranti, tutela umanitaria e sociale

di Associazione Giuseppe Tedeschi

I Decreti Sicurezza adottati nel 2018-19 hanno accentuato la sofferenza e il disagio sociale di decine di migliaia di immigrati che improvvisamente sono diventati invisibili, irregolari, clandestini e soggetti privi di ogni diritto umanitario, permesso di soggiorno o percorso di regolarizzazione, emersione o inclusione sul territorio.

Svuotati i Centri di Accoglienza Straordinaria, chiusi quasi tutti gli SPRAR e scacciati da ogni sede istituzionale per l’assenza di norme di riferimento a loro tutela, i migranti si sono ritrovati a vivere la pandemia con il blocco delle attività e degli spostamenti in condizioni di estrema fragilità.

Anche in Molise ci sono persone che possono ritrovarsi privi in tutto o in parte di requisiti di cittadinanza, documenti, domicilio, identità, soggiorno o permessi di lavoro, senza una casa o comunque in condizioni di ricattabilità.

Come Associazione impegnata su questi temi nella Rete di Libera, in quella dei Comuni per l’Accoglienza promossa dalla Caritas di Benevento con ANCI Nazionale, e altre reti umanitarie, ci rivolgiamo alle Amministrazioni Comunali del Molise per aiutare nella straordinarietà di questa emergenza, uomini e donne, minori o migranti in difficoltà rimasti bloccati nel proprio comune.

Non sarà semplice in assenza di un provvedimento di regolarizzazione dei migranti come quello adottato saggiamente in Portogallo per consentire a questi esseri umani di avere una dignità e di poter lavorare alla luce del sole e senza essere sfruttati o trattati come bestie o peggio come bacino da cui attingere per la loro disperazione da parte della criminalità organizzata, ma pur nelle temperie di queste settimane drammatiche di emergenza, il nostro appello è a ricercare ogni possibile soluzione ai loro bisogni essenziali anche utilizzando i centri svuotati dagli SPRAR e dai CAS o da altre strutture presenti sul proprio territorio.