Al via la 26esima edizione di “Cammina Molise”

È stata presentata nel pomeriggio di oggi, presso il Centrum Palace a Campobasso la 26a edizione di Cammina Molise!

Giovanni Germano, padre fondatore della marcia a piedi che ogni anno di questi tempi percorre in lungo e in largo il Molise, ha illustrato il programma di quest’anno, alquanto rivisto rispetto alle scorse edizioni per effetto delle misure anti covid.

Le tappe previste, intanto, non essendo possibile l’utilizzo dei pullman, ricadranno tutte entro un raggio non superiore ai 25-30 km. Si partirà e si tornerà a Campobasso a piedi. E purtroppo non ci saranno neanche le feste di accoglienza che le pro-loco dei vari paesi toccati dalla marcia organizzavano per dare il benvenuto ai marciatori.

Ciò che rimarrà immutato – come ha tenuto a sottolineare Germano in conclusione – è la convivialità che accompagna sempre i marciatori verso la scoperta di un mondo visibile solo a chi ha il piacere di percorrerlo lentamente.

Di seguito il programma completo.

Sabato 1 Agosto

Prima tappa:

CAMPOBASSO – CAMPODIPIETRA – CAMPOBASSO

Ore 08:30 – Concentramento c/o Centrum Palace Hotel.

Ore 13.00 – Arrivo a Campodipietra

Ore 20:00 – fine tappa al Centrum Palace Hotel a Campobasso per cena e pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

Campobasso centro – Zona Cappuccini – San Giovannello – Taverna del Cortile – CAMPODIPIETRA (CB) Tratturo Lucera/Castel di Sangro – C.da Soglioni, C.da Polese – San Giovanni de Gelsi – CAMPOBASSO;

È previsto:

Piazza della Stazione: Distribuzione gadget, saluti del Sindaco di CB e partenza

Distribuzione gadget, saluti del Sindaco di CB e partenza Campodipietra: accoglienza, visita al Centro Sorico e sosta pranzo.

accoglienza, visita al Centro Sorico e sosta pranzo. Campobasso (c/o Centrum Palace): cena e pernottamento.

Domenica 2 Agosto

Seconda tappa:

CAMPOBASSO – Monte Vairano – CAMPOBASSO

Ore 08:30 – Concentramento c/o Centrum Palace Hotel

Ore 12.00 – Arrivo a Monte Vairano

Ore 20:00 – fine tappa al Centrum Palace Hotel a Campobasso per cena e pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

CAMPOBASSO – Colle Longo – Monte Vairano – Tappino – CAMPOBASSO;

È previsto:

Campobasso: Visita al Museo dei Sanniti

Visita al Museo dei Sanniti Monte Vairano: visita al sito archeologica ed al Castello e Casetta del Guardiano; cattedra storica e sosta pranzo

visita al sito archeologica ed al Castello e Casetta del Guardiano; cattedra storica e sosta pranzo Campobasso (c/o Centrum Palace): Presentazione del docu-film “In Direzione ostinata e contraria” di Davide Vitiello; cena e pernottamento

Lunedì 3 Agosto

Terza tappa:

CAMPOBASSO – MIRABELLO SANNITICO – FERRAZZANO – CAMPOBASSO

Ore 08:30 – Concentramento c/o Centrum Palace Hotel.

Ore 15,00 – Arrivo a Mirabello S.

Ore 17.00 – Arrivo a Ferrazzano

Ore 20:00 – fine tappa al Centrum Palace Hotel a Campobasso per cena e pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

CAMPOBASSO – C/da Tappino – MIRABELLO SANNITICO – FERRAZZANO – CAMPOBASSO;

È previsto:

Piazza della Stazione: Concentramento e partenza

Concentramento e partenza Mirabello Sannitico: accoglienza, visita al Centro Sorico, cattedra ambientale e sosta pranzo

accoglienza, visita al Centro Sorico, cattedra ambientale e sosta pranzo Ferrazzano: accoglienza, Spettacolo al Teatro del Loto, visita al Centro Sorico

accoglienza, Spettacolo al Teatro del Loto, visita al Centro Sorico Campobasso (c/o Centrum Palace): cena e pernottamento.

Martedì 4 Agosto

Quarta tappa:

CAMPOBASSO – ORATINO – Santa Maria de Foras – CAMPOBASSO

Ore 08:30 – Concentramento c/o Centrum Palace Hotel.

Ore 12.00 – Arrivo a Oratino

Ore 16,00 – Arrivo a Santa Maria de Foras.

Ore 20:00 – fine tappa al Centrum Palace Hotel a Campobasso per cena e pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

CAMPOBASSO – Calvario – Colle Leone – Coste di Oratino – ORATINO – Santa Maria de Foras – CAMPOBASSO;

È previsto: