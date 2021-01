Sanità molisana: grande partecipazione all’assemblea virtuale del Forum

Si è svolta lunedì sera, con un’ottima partecipazione, la prima assemblea virtuale organizzata dal Forum molisano per la difesa della sanità pubblica

di Forum molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità

Dagli interventi, dai commenti e dalle condivisioni è venuto fuori il desiderio collettivo di agire rapidamente, anche per le notizie drammatiche legate alle nuove varianti del corona virus.

La proposta di recarsi a Roma per discutere con il Governo Nazionale trova l’ostacolo di una nuova crisi di governo, che per la seconda volta blocca la nostra azione. Si rafforza quindi la richiesta di coinvolgere il Consiglio Regionale al quale ci rivolgiamo.

Il Forum chiede quindi con forza ai Consiglieri Regionali tutti, della minoranza in primis, ma anche a quelli della maggioranza, di sostenere la richiesta di un incontro, da organizzare al più presto, anche in streaming, per discutere collegialmente, e alla presenza della struttura Commissariale, con i Parlamentari, i Sindaci, i Sindacati ed i rappresentanti dei Comitati impegnati nella difesa della Sanità pubblica, della attuale tragica situazione e delle possibili soluzioni per garantire assistenza e cure ai pazienti tutti, covid e non covid, nonché di come uscire dal debito e rilanciare la Sanità pubblica regionale.