“Il Centro Covid del Molise esiste già, ma è inaccessibile. Ve lo mostro io”. Il video di Andrea Greco

Con un video-scandalo dai corridoi deserti dell’ospedale Vietri di Larino, il consigliere pentastellato ribadisce il suo NO alla torre covid ed allo spreco di fondi pubblici per il Centro Covid del Molise

Oltre diecimila metri quadri di corridoi, sale ed uffici; riscaldamento ed illuminazione sempre attivi; condizioni igieniche ottimali (oltre un milione di euro all’anno spesi solo per la pulizia degli ambienti); quattro sale operatorie, un blocco di rianimazione e perfino una camera iperbarica.

Non si tratta di un progetto regionale a medio-lungo termine, ma è ciò che si vede chiaramente alle spalle del consigliere regionale Andrea Greco in una Diretta facebook diventata poi video virale girato con il telefonino all’interno dell’ospedale Vietri di Larino [Puoi vederlo in fondo all’articolo]

“Io sono al Vietri perché non è concesso entrare a stampa e televisioni”, dice Greco mentre si incammina a passo svelto tra corridoi chilometrici e sale d’attesa nuove di zecca totalmente deserte.

Avevamo già affrontato il tema del Centro Covid in Molise e dei fondi pubblici nella gestione dell’emergenza noi de ilbenecomune.it. Oggi, quelle parole si arricchiscono della testimonianza filmata di Andrea Greco, che prosegue:

“Sono al Vietri per dimostrarvi che la struttura anti-Covid migliore del Molise a livello infrastrutturale già esiste. La direzione generale di ASREM,– continua Greco, -opponendosi al progetto presentato dal commissario Giustini, che voleva qui nel Vietri il centro Covid del Molise, ha lasciato che a spuntarla fosse il progetto della costruzione ex-novo di una Torre Covid nell’area dell’ex hospice del Cardarelli di Campobasso.

Capite? Il Governo ci dà nove milioni di euro per fronteggiare l’emergenza covid e questi signori pensano di doverne spendere circa sette sul cemento”. L’appello del Consigliere Regionale Andrea Greco è rivolto direttamente al Presidente della Regione Donato Toma e al Direttore dell’ASREM Oreste Florenzano. “Se hanno veramente a cuore le sorti di questa regione è ora di dimostrarlo coi fatti. Come? Investendo finalmente in personale medico e nei macchinari, anziché in infrastrutture già presenti sul territorio”.

Il video-scandalo