Lettera aperta delle Associazioni degli Utenti e quelle dei Familiari della Salute Mentale del Molise

Noi, in qualità di Associazioni del settore della Salute Mentale, non possiamo tacere rispetto alla necessità di avere a disposizione servizi che possano garantire: continuità terapeutica, risposte brevi a nuove richieste di presa in carico e tempi di attesa adeguati. Secondo Noi solo prorogando questa linea progettuale sarà possibile evitare gravi ripercussioni sulla salute dei pazienti e sul servizio sanitario, il quale attualmente non dispone di operatori sufficienti a soddisfare le richieste in arrivo che riguardano soprattutto disturbi ansioso-depressivi covid-correlati, uno degli effetti della crisi pandemica e che ad oggi il Sistema Sanitario Nazionale è costretto a gestire.

