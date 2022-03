Notebook di Giuseppe Tabasso

(Campobasso 1926) ha un nipotino, due figli e una moglie bojanese, sempre la stessa dal 1955. Da pianista dilettante formò una band con Fred Bongusto. A suo padre Lino, musicista, è dedicata una strada di Campobasso. Laureato in lingua e letteratura inglese, è giornalista professionista dal 1954. Nel 2018 è passato dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio a quello del Molise per terminare la carriera dove l’ha iniziata. Ha lavorato in vari quotidiani e periodici (Paese sera, Corriere lombardo, Ore 12, L’Europeo, Annabella, Gente, Radiocorriere). Inviato di politica estera per il GR3 della RAI, ha lavorato a Strasburgo come redattore parlamentare, a New York presso la Rai Corporation, nelle sezioni italiane della BBC a Londra e della Deutschland Funk a Colonia. Pubblicazioni: Il settimanale con Nello Ajello (Ediz. Accademia, Roma 1978); Facciamo un giornale (Edizioni Tuttoscuola, Roma 2001); Il Molise, che farne? (Ed. Cultura & Sport, Campobasso 1996); Post Scriptum, Prediche di un molisano inutile (Bene Comune Edizioni 2006), Gaetano Scardocchia, La vita e gli scritti di un grande giornalista (2008), Moliseskine (Bene Comune Edizioni, 2016). Per le stesse Edizioni è in corso di pubblicazione Fare un giornale, diventare giornalisti, Manuale di giornalismo per studenti, insegnanti e apprendisti comunicatori.

Pentimenti – Per differenziarsi da Salvini, Albano ha dichiarato che non canterà più in Russia. “Felicità, tenersi per mano e andare lontano, la felicità”…. (In russo felicità – Пауэр – corrisponde a ”energia”, utile surrogato bellico.)

Carissimi fratelli ucraini – I 66 i profughi ucraini arrivati finora in Molise sono stati accolti con grande umanità e la concessione in questura del primo permesso di soggiorno a una mamma ucraina con figlioletta di 4 anni è stata una toccante festa dell’accoglienza. L’empatia e la solidarietà verso questi vessati fratelli fuggitivi che si sentono orgogliosamente europei, c’inducono anche a porci una serie di angosciosi interrogativi sul loro precario destino. Questi bambini e queste mamme potranno mai riabbracciare padri, mariti e nonni? Torneranno mai nella loro amata e ricostruita patria? Si sentiranno di rientrare in una Ucraina ridotta a satellite della Grande Russia? O saranno destinati a diventare polacchi, israeliani, tedeschi, francesi, italiani? Noi molisani sappiamo forse meglio di tutti che quando se ne vanno i giovani se ne vanno pezzi di futuro. Ma se l’Ucraina diventasse per sempre un protettorato russo, questi nostri fraterni ospiti offriranno a noi quei pezzi di futuro sottratti al loro paese ma che sono indispensabili alla sopravvivenza di tanti nostri borghi?

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies