Classica 423

Il concerto del 15 maggio è interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, o meglio a sua moglie Anna Magdalena per la quale il compositore compilò il Notenbüchlein, un Quaderno in brani per clavicembalo solo e per la voce. Il Notenbüchlein è un piccolo gioiello, con i suoi Corali della tradizione luterana, e con l’Aria in sol maggiore, riutilizzata in seguito per le Variazioni Goldberg.. Gli esecutori sono Giusi Fatica al clavicembalo, il soprano Emanuela Bontempo e Roberto Di Sano al violoncello. Tutte le curiosità legate a questo quaderno ci saranno raccontate da Andreina Di Girolamo che ha dedicato a quest’opera parte dei suoi studi e delle sue ricerche.

