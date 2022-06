Veglia internazionalista a Strasburgo: Libertà per Öcalan! (19 – 26 giugno 2022)

di UIKI Onlus

Da 23 anni, Abdullah Öcalan, leader politico curdo, è detenuto in condizioni di isolamento quasi totale sull’isola-prigione di Imrali. Öcalan è stato rapito nel 1999 grazie a una cospirazione internazionale ed estradato in Turchia. Il 29 giugno 1999 il tribunale turco ha emesso una sentenza di condanna a morte. Non è una coincidenza che questa sia la data, 74 anni prima, dell’esecuzione del leader della resistenza curda Şêx Said, condannato a morte in un processo simile. Quando la Turchia abbandonò la pena di morte, la condanna di Ocalan fu convertita in ergastolo aggravato.

Da allora si è ripetutamente battuto per una soluzione pacifica della questione curda e per la democratizzazione della Turchia, lanciando iniziative politiche corrispondenti. Ci sono stati colloqui diretti tra i rappresentanti dello Stato turco e Öcalan; tuttavia, da quando il governo dell’AKP ha sabotato tutti gli sforzi di pace dei curdi all’inizio del 2015 e ha scatenato una guerra contro la popolazione curda all’interno e all’esterno della Turchia, a Öcalan non è stato permesso nemmeno di entrare in contatto con la sua famiglia o i suoi avvocati. Dal 25 marzo 2021 non c’è stato alcun contatto con Öcalan.

Dieci anni di veglia per la libertà

Dal 25 giugno 2012 si tiene a Strasburgo, davanti al Consiglio d’Europa, una veglia permanente per la libertà di Abdullah Öcalan. Ogni settimana, attivisti provenienti da una diversa parte d’Europa si occupano della veglia. Il 25 giugno di quest’anno ricorre il decimo anniversario della veglia per la libertà di Öcalan.

Per questo anniversario, ci sarà una veglia internazionalista per dire all’opinione pubblica che Ocalan è il garante della pace, della libertà e della democrazia in Medio Oriente. Ogni giorno di prigionia, durata più di vent’anni, è un giorno di troppo per noi. Gli internazionalisti si occuperanno della veglia dal 19 al 26 giugno.

Programma:

– Durante questa settimana si terranno diversi seminari e workshop su temi quali il Confederalismo democratico, il Jineoloji e la rivoluzione in Kurdistan.

– Il 23 giugno, dalle 13 alle 14, si terrà una conferenza stampa.

– La veglia quotidiana si svolgerà dalle 8.30 alle 17.00 davanti al Consiglio d’Europa.

L’indirizzo del Consiglio d’Europa è Conseil de l’Europe, 1 avenue de l’Europe, 67000 Strasburgo.

Iniziativa europea per la libertà di Öcalan