Alessandro Cavallucci a Campobasso

di Francesco Montano

Alessandro Cavallucci – chitarra classica

Inizia lo studio della chitarra classica e si diploma al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara sotto la guida di M° Delle Cese, si perfeziona con A. Company, P. O’ Dette, S. Grondona, J. Thomas. Segue corsi di composizione per chitarra flamenca a Cordoba in Spagna, con R. Merengue, R. Riqueni e M. Santiago.

Ha studiato per tre anni con L. Brouwer ed ha vinto una borsa di studio della SIAE, consegnata ai dieci migliori chitarristi italiani. Segue corsi di improvvisazione per chitarra in Germania con J. Pass e R. Dyens. Suona per importanti rassegne musicali italiane (Cosenza, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Pescara, Roma, Spoleto, Trento) ed europee (Marktoberdoff-Germania, Festival di Cordoba-Spagna).

Nel 1982 fonda il “Trio Chitarristico Academia”, con questa formazione partecipa al Concorso Nazionale di Musica da Camera di Genova classificandosi al secondo posto, con la stessa formazione registra per Rai 3 la colonna sonora dello sceneggiato “I vespri loretesi”. Nel 1985 ha curato la parte musicale dei recitals teatrali di Nando Gazzolo.

Nel 1996 è assistente di Roland Dyens nel master class per chitarra sola ed orchestra di chitarre di Loreto Aprutino. Ha svolto attività concertistica con Quartetto Chitarristico Italiano dal 1998 al 2000. Pubblica proprie musiche per la casa editrice “Ceccherini” di Firenze e per la “By Bess” di Pescara. In occasione del centenario della nascita di M. Castelnuovo Tedesco, incide su CD “Platero y yo” in collaborazione con la soprano A. Muscente e l’attore Giacomo Vallozza.

Nel 1998 scrive le musiche della pièce teatrale “Voluptuaria” su Gabriele D’Annunzio. È stato invitato a suonare per la Rai nella trasmissione radiofonica “Radiotre Suite”. Ha suonato per la televisione spagnola in occasione del Festival di Cordoba.





Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.