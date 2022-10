Per decidere il nome da dare a questa pillola (o anche supposta, dipende dai punti di vista) ho immodestamente pensato all’Amaca di Michele Serra su Repubblica . Credo che in principio lo scopo della rubrica fosse quello di far sorridere e pensare. Devo ammettere che da un pezzo Michele Serra non mi fa più ridere e da quando il giornale se lo sono comprato gli Agnelli, non ho comprato più La Repubblica. D’altronde, un ferroviere, che tifa Napoli, non può che boicottare Fiat! Tornando al nome della rubrica ho pensato che il contraltare all’amaca potesse essere la cuccetta, dove uno riposa e medita in movimento ed in compagnia di altre persone .

