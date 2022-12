Fettine di culo

Nel novero delle mie conoscenze ci sono pochissimi imprenditori. Per imprenditori intendo “capitani” di aziende con decine o (addirittura!) centinaia di dipendenti. E’ anche vero che nel Molise non sono poi tante le aziende con queste dimensioni. Le intraprese private, degne di cronaca, sono veramente poche. La nostra storia e le nostre tradizioni hanno prodotto una economia dove uno è, al massimo, imprenditore di sé stesso e pochi altri, piccola impresa appunto. I pochi imprenditori (medio-grandi) molisani non sono nemmeno tanto presenti sui media locali, loro optano per un profilo basso e sono convinti che la scarsa visibilità sia il viatico giusto per i propri affari.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies