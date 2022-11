Che peste vi colga!

Non ho il dato sanitario, cioè di quante persone ci hanno rimesso le penne perché abitanti delle aree interne del Molise, ma so per certo, grazie ad uno studio fatto in Abruzzo, che come noi ha tante aree interne, che l’abbandono scolastico ha una percentuale del 6/8% dovuto ad uno scadente trasporto pubblico locale.

Esiste un Documento di base intitolato: “Strategia nazionale Aree Interne, definizione, obiettivi, strumenti e governance” , che è del dicembre 2013 e che nel capitolo dedicato alla mobilità nelle e dalle Aree Interne (AI) indica con chiarezza il ruolo da assegnare al settore nella strategia stessa: “Affinché la perifericità non si tramuti in marginalità è necessario accrescere l’accessibilità delle Aree interne ai servizi di base che qualificano la nozione stessa di cittadinanza, istruzione e salute in primis. Questo risultato può essere raggiunto attraverso due modalità di azione, fra loro mutualmente non esclusive: a) rafforzare e ripensare l’offerta di servizi di tali aree; b) migliorare la mobilità dalle e nelle aree, riducendo i tempi effettivi di spostamento per accedere ai servizi disponibili presso i poli”.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies