Molveno del Sannio

Nel terminal bus di Campobasso circola un autobus che sul display indicatore della la destinazione finale riporta la scritta MOLVENO (comune italiano che dista 800 km da Campobasso). Ora io capisco che nel piccolo e povero Molise spesso ci ritroviamo ad usare mezzi che sono stati usati in territori più ricchi del nostro, succede per le auto private che arrivano dalla ricca e prospera Germania, succede per i treni, succede per gli autobus.

