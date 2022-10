Il treno della memoria, il milite ignoto e il pendolare ignoto molisano

Una piccola cosa che vorrei far notare ai molisani che quel giorno scodinzoleranno durante la cerimonia: quando è stata chiusa la linea ferroviaria per Napoli e per Roma, per esagerati ed inutili lavori di elettrificazione (la tecnologia odierna dei moderni materiali rotabili avrebbe permesso di evitare l’elettrificazione delle gallerie, e le nostre son tante!) gli assessori di turno promisero che il “sacrificio” dei pendolari molisani sarebbe durato 300 giorni. Il 17 ottobre 2022 saremo ad 855 giorni dalla chiusura. E tutti i ferrovieri, tolti quelli che scondinzolano, sanno perfettamente che, se tutto va bene, ne trascorreranno altrettanti prima che il Pendolare Ignoto Molisano potrà salire su un treno a Campobasso e scendere a Napoli a Roma senza trasbordare.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies