Inno Trans, la mostra mercato che si svolge ogni due anni

Poi, nella giornata del 24, si è tanto parlato di Molise. Per far ben comprendere, a espositori, addetti ai lavori e visitatori, come non si fa .

Inno Trans è la principale fiera internazionale per la tecnologia dei trasporti e si svolge ogni due anni a Berlino. Suddivisa in cinque segmenti fieristici: Tecnologia ferroviaria, Infrastrutture ferroviarie, Trasporti pubblici, Trasporti Urbani e Costruzione Infrastrutture per la mobilità; Inno Trans occupa tutti i 42 padiglioni disponibili presso il quartiere fieristico di Berlino. Una caratteristica unica di Inno Trans è la sua area espositiva all’aperto e su binari dove tutto, dai vagoni cisterna ai treni ad alta velocità, è esposto su 3.500 metri di binari. Inno Trans offre ai produttori di veicoli la possibilità di mostrare gli autobus in un’area statica di visualizzazione degli autobus e nell’adiacente area di esibizioni dimostrative. Inno Trans si è svolta nello scorso mese di settembre dal 20 al 23.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies