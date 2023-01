Ribalta la réclame!

Un “pezzo” del genere ha una vita più breve di un murales o di un graffiti su un vagone ferroviario, non bisogna ricorrere ad acidi ed idro-pulitrici, però contribuirebbe a far pensare il passante e troverebbe il consenso di tanti, sicuro di quelli che sanno ridere e di tutti quelli che percepiscono la pesantezza e l’invadenza della “réclame”, che così stride con la cupezza dei tempi che viviamo. Per il consumismo sfrenato e per i brand interessati sarebbe un danno, ma è sempre niente rispetto alle torture cui, ossessivamente e quotidianamente, ci sottopongono.

