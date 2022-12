OFF 10: torna la Rassegna Teatrale di Autori Molisani

di Francesco Montano

Il prossimo giovedì 22 dicembre inizierà la decima edizione della Rassegna teatrale di autori molisani “OFF”: gli spettacoli andranno in scena alla Sala Alphaville di Campobasso, presso il Centro Culturale ex ONMI.

La manifestazione è nata nel 2013 per volontà di un gruppo di operatori culturali del territorio e da allora ogni anno l’evento, coordinato da INCAS Produzioni, prevede quattro spettacoli con la caratteristica comune di vedere come protagonisti autori molisani.

Sarà Rosanna Fanzo ad aprire OFF 10 con il suo “Azulejos”, una performance tratta dalla sua pubblicazione omonima edita da Palladino Editore. Il prossimo 4 gennaio Palma Spina torna con un esilarante monologo dal titolo “Il conto di Natale”, accompagnata alla chiamata dal maestro Enrico Varriano. Il 19 gennaio Simone Amoruso presenterà il suo “Balikwas – fuori dalla comfort zone” e poi la rassegna sarà chiusa il 26 gennaio da Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo in “L’altra Elena”, in cui accompagneranno con il loro pianoforte suonato a quattro mani le letture sceniche di Fatima Fraraccio, con il coordinamento di Anna Maria Di Pietro.

“È impegnativo selezionare ogni anno quattro spettacoli made in Molise – dice il direttore artistico di OFF Francesco Vitale – ma ci teniamo molto a questa rassegna e, del resto, le qualità autoriali e attoriali sono molteplici nella nostra regione”. Effettivamente, in ogni edizione della Rassegna OFF si pone grande attenzione alla qualità oltre che alla originalità delle opere proposte e ogni anno gli spettacoli selezionati offrono una varietà di generi e di stili. Alle dieci edizioni hanno finora preso parte circa trentacinque autori diversi con commedie e monologhi, spettacoli di sperimentazione e teatro canzone, giocoleria, video-teatro, letture sceniche e teatro-danza: la Rassegna OFF rappresenta un’opportunità per assistere a uno spaccato dell’arte molisana non sempre conosciuta ai più…