In Molise i vertici di ANASF e ENASARCO

di redazione

L’ANASF, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, ha organizzato per il prossimo martedì 20 giugno un evento di rilievo per i professionisti del settore e, più in generale, per il sistema finanziario. Grazie all’impegno del Comitato territoriale del Molise, si terrà il prossimo 20 giugno, al “Centrum Palace Hotel” di Campobasso, a partire dalle ore 10.00, un ANASF day, convegno in cui gli iscritti incontrano i vertici nazionali dell’Associazione.

La prima parte dell’evento vedrà la partecipazione del presidente dell’’ANASF Luigi Conte e del presidente di ENASARCO Alfonsino Mei, che racconteranno ai soci molisani le attività dell’Associazione di categoria, le prospettive della professione e le novità sulla gestione della previdenza dei consulenti finanziari.

Nella seconda parte della giornata, Conte e Mei si confronteranno, in una tavola rotonda, con il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Luca Brunese e con la Direttrice della filiale di Banca d’Italia di Campobasso Fulvia Focker, sul tema della formazione in campo economico e dell’opportunità per i giovani ad approcciare la professione di consulente finanziario, in grande crescita negli ultimi anni: una occasione per approfondire alcune tematiche centrali per la professione e per il futuro della categoria.