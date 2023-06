Contro la secessione dei ricchi

di Antonio Ruggieri

Nel Molise si vota domenica 25 e lunedì 26 giugno per il rinnovo del Consiglio regionale.

È l’ultima chiamata per una regione (c’andrebbe anche la maiuscola) da tempo sull’orlo del baratro.

La disaffezione per la politica è crescente e il partito di quelli che disertano le urne riguarda ormai la metà del corpo elettorale, con una preponderanza significativa e avvilente di giovani.

I nostri ragazzi scappano da una regione senile culturalmente, incapace di indicare sia pure per fisionomia, azioni programmate per ricostruire un’idea di futuro nei nostri territori desertificati.

Per colmo della misura, con un’improntitudine figlia di una conclamata assenza di studio e di una spregiudicatezza delinquenziale, il centrodestra tutto, anche quello che glissa sulla questione, ci viene a dire – lo ha fatto e lo farà Salvini a Termoli e a Campobasso – che l’autonomia differenziata può essere un’opportunità (sic!) per la nostra piccola e martoriata regione.

L’autonomia differenziata, votata nella Conferenza Stato-Regioni anche da tutti i Presidenti di centrodestra delle Regioni meridionali (compreso l’ineffabile Toma), ha fatto un decisivo e nefasto passo avanti con la presentazione del Decreto legge Calderoli (un esperto di “porcate”) che in questi giorni è sottoposto alle audizioni della Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato.

La “secessione dei ricchi” (così ha definito l’autonomia differenziata Gianfranco Viesti, economista e docente dell’Università di Bari) attenta alla nostra Carta costituzionale e spacca il Paese fra le regioni più ricche (del nord) che si terranno e potranno reinvestire sui loro territori, l’extra gettito fiscale, e quelle più povere (del sud) che vedranno decurtarsi drasticamente le risorse a loro disposizione per organizzare servizi primari come la sanità, la scuola o i trasporti.

L’autonomia differenziata è un provvedimento figlio di un sordido accordo di Fratelli d’Italia e di Forza Italia con la Lega che lo ha imposto agli alleati riluttanti; per fermare questa “sovversione dall’alto” si è costituito un “Coordinamento per la democrazia costituzionale, per la difesa dell’uguaglianza dei diritti e dell’unità della Repubblica”, che ha raccolto già 106.000 firme a sostegno di una legge d’iniziativa popolare, la cui redazione è stata affidata al costituzionalista Massimo villone, che difenda l’unità e l’integrità dello Stato.

Per orientarsi rispetto a come votare per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise l’atteggiamento delle forze politiche riguardo alla “secessione dei ricchi” dovrebbe essere una discriminante definitiva; comunque la pensiamo, non possiamo votare per un centrodestra che ci propone di sprofondare in un baratro, accompagnati dagli sghignazzi di Salvini e Calderoli, che hanno addirittura la bieca spudoratezza di venirci a raccontare che la tutela del loro privilegio per noi rappresenta un’opportunità.

Non votare questa marmaglia e i servi locali che le fanno da codazzo, in scienza e coscienza, rappresenta davvero il minimo sindacale; se non altro per non passare da imbecilli.