Paolo Grazia, Massimo Ferretti Incerti e Nicoletta Mezzini a Campobasso

Paolo Grazia – oboe

Diplomatosi presso il conservatorio G. B. Martini di Bologna, si è successivamente perfezionato con Ingo Goritzky presso la Hochschule fur musik di Stoccarda, poi ha seguito i corsi di Hansjorg Schellenberger presso l’Accademia Chigiana di Siena. È vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali; ha al suo attivo numerose tournee come solista ed importanti formazioni cameristiche.

Primo oboe dell’Orchestra Giovanile Italiana dall’1984 al 1986, diviene docente preparatore nel 1988, nello stesso anno vince il concorso di Primo Oboe Solista presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e, l’anno successivo, lo stesso concorso presso l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, ruolo che tuttora ricopre. È stato diretto in veste di solista da prestigiosi direttori; diverse anche le collaborazioni come primo oboe, numerose anche le collaborazioni con prestigiose compagini italiane.

Attualmente docente presso la “Scuola di Musica di Fiesole”, tiene regolarmente masterclass in Italia ed in Europa. Ha effettuato registrazioni per Rai, Raisatshow, Bayerischer Rundfunk, Radio di Baden Baden. Per la casa discografica Agorà ha inciso il Concerto in Do magg K314 di W. A. Mozart e un cd di Fantasie su opere di G. Donizetti, per Tactus ha inciso con l”Ensemble Respighi” l’integrale dei Concerti per oboe di Vivaldi e tre concerti inediti di F. Margola. Paolo Grazia suona un oboe Yamaha mod Yob 831 GR.

Massimo Ferretti Incerti – fagotto

Si diploma in Fagotto nel 1992 al conservatorio di musica G. Puccini di La Spezia sotto la guida del Maestro C. Gonella. Negli anni successivi consegue diversi primi premi ai concorsi. Nel 1994 vince il posto presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI nella quale rimane fino al 1998, anno in cui ottiene il ruolo di Primo Fagotto presso il Teatro Comunale di Bologna, partecipa a concerti, festival internazionali ed incisioni con importanti case discografiche solisti e direttori di fama internazionale.

È il Primo Fagotto dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna con cui svolge attività concertistica in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diversi ensemble eseguendo numerosi concerti e ottenendo premiazioni in concorsi per formazioni cameristiche. Attualmente svolge attività concertistica, didattica e discografica con l’ensemble LowBb Bassoon Cluster.

Nicoletta Mezzini – pianoforte

Si diploma in Pianoforte con E. Argelli e in Clavicembalo con A. Conti al conservatorio G. B. Martini di Bologna. Dopo aver vinto numerosi concorsi, inizia l’attività concertistica debuttando giovanissima al Teatro Comunale di Bologna nel Concerto op. 54 di Schumann, esibendosi quindi nei più importanti teatri e sale da concerto in Italia e all’estero.

Intraprende anche l’attività di pianista d’orchestra e accompagnatrice collaborando con grandi solisti e con Orchestra RAI di Milano, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di Bologna affermando la propria crescita professionale in repertori impervi.





