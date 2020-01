Horror Night a Campobasso

di Francesco Montano

Venerdì 17 è il classico giorno della paura, se poi capita in un anno bisestile e nel giorno di Sant’Antonio Abate, celebrato nella tradizione per la sua capacità di combattere il Demonio, emblema del male, il simbolismo è perfetto. In questa ricorrenza INCAS Produzioni organizza una serata di cinema horror in cui verrà presentato in anteprima nazionale l’ultimo cortometraggio di William Mussini “Venus Project” e due short movie presentati nelle ultime edizioni del KIMERA International Film Festival, “The fisherman” e “They will all die in Space”, selezionati dal Direttore Artistico Domenico Farina.

L’ultima produzione INCAS “Venus Project” rientra nella categoria dei così detti ‘Z movie’ ed ha come protagonisti Giada Primiano e Fabrizio Russo. Per l’occasione il regista William Mussini ha affidato la colonna sonora originale al musicista e compositore Stefano Barbaresco, già autore delle musiche del lungometraggio diretto da Mussini “La pace non è uno stato naturale”.

L’opera del regista molisano è in concorso in diversi festival internazionali ed è stato selezionato al “Dark Veins Horror Fest” e al “Monster of horror International Film Festival”. L’appuntamento con “Horror night” è dunque per il 17 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala Alphaville (ingresso 5€).